Посольство: На борту разбившегося вертолета было 6 человек, пятеро из них - не славянского происхождения

Об этом заявил первый секретарь посольства Украины в Словакии Игорь Крачковский, передает "112 Украина".

По данным посольства, вертолет, скорее всего перевозил нелегальных мигрантов. На борту было шесть человек, из которых пятеро не славянской внешности. Относительно их гражданства информации пока нет.

"По полученной информации от представителя МВД, в среду полиция Словакии зафиксировала перелет незнакомого летательного аппарата у пункта пропуска. Вероятной причиной аварии могла быть плохая видимость в связи с погодными условиями, был густой туман. Позже полиция у Михаловце Кошицкого края нашла 6 человеческих тел, 5 из которых не славянского происхождения. Вероятно, речь идет о совершении преступления, о перевозке нелегальных мигрантов. Есть подтверждения, что вертолет украинский. Сейчас ведутся спасательные работы, в отношении жертв аварий будет проведено вскрытие с целью установления причин смерти. Относительно гражданства лиц, пострадавших компетентные органы Словакии в настоящее время информацией не владеют", - сказал Крачковский.

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Куда направлялся вертолет также пока не известно. "Такой информации не было нам предоставлено, мы контактировали с МВД. Единственное, что, это информация из прессы, о том, что техническими средствами не было зарегистрировано перелет. Он летел очевидно очень низко и в тумане", - сказал Крачковский.

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Версию о нелегальных мигрантах высказали в Закарпатской ОГА. Также возможно, что вертолет вылетел из Львовской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 30 км. от словацко-украинской границы обнаружили обломки украинского вертолета. Катастрофа произошла еще в среду, однако из-за плохой погоды обнаружить обломки удалось только сегодня.