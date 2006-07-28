Мэр Киева возьмется за торговцев газетами

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен упорядочить торговлю периодическими изданиями в подземных переходах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Такого безобразия, как происходит сейчас с торговлей без разрешения, не будет», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Вместе с тем мэр Киева подчеркнул, что при упорядочении торговли в подземных переходах и в метро торговцы периодическими изданиями будут иметь приоритет. «Поскольку слова правды должны доноситься до всех граждан», - аргументировал он.