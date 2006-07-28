Мэр Киева возьмется за торговцев газетами
13:22, 28 июля 2006Общество
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Черновецкий разберется с "безобразием"
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен упорядочить торговлю периодическими изданиями в подземных переходах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Такого безобразия, как происходит сейчас с торговлей без разрешения, не будет», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Вместе с тем мэр Киева подчеркнул, что при упорядочении торговли в подземных переходах и в метро торговцы периодическими изданиями будут иметь приоритет. «Поскольку слова правды должны доноситься до всех граждан», - аргументировал он.
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