Обама первым среди президентов США появился на обложке ЛГБТ-журнала (фото)

13:42, 11 ноября 2015
Общество
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Президент США Барак Обама стал первым действующим главой государства, который появился на обложке влиятельного американского ЛГБТ-журнала Out.

REUTERS

Редакция признала его "союзником года" - общественным деятелем, преуспевшим на почве защиты прав сексуальных меньшинств, передает Би-би-си.

В журнале отметили приверженность Обамы защите равноправия граждан страны.

Обама / twitter.com/outmagazine

Особенно коллектив Out восхитила реакция президента на решение Верховного суда признать законными однополые брачные союзы на всей территории Соединенных Штатов.

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Тогда, в июне, Обама заявил, что историческое решение пришло подобно удару молнии, и назвал это вердикт большой победой для Америки.

"Это решение - победа для пар геев и лесбиянок, которые так долго сражались за свои базовые гражданские права. Это победа для их детей, их семьи теперь будут признаваться наравне со всеми", - подчеркнул тогда президент США.

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