Раскрыт канал продажи людей из Украины в Польшу

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Управления МВД Украины в Житомирской области разоблачили канал продажи жителей Житомирщины на территорию Польши в трудовое рабство для нищенствования.

Как сообщила УНИАН работник отдела связей с общественностью УМВД в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК, "такой беспрецедентный случай милиция области зафиксировала впервые".

По ее словам, установлено 5 пострадавших, которых в 2005 году незаконно вывезли в Польшу с целью последующей трудовой эксплуатации и нищенствования, - женщин в возрасте от 25 до 38 лет и их малолетних детей.

Как рассказал УНИАН начальник отдела борьбы с торговлей людьми Виктор КУРБАТОВ, все началось в июне 2005 года, когда в одном из сел на Житомирщине появились незнакомцы, которые предлагали работу за рубежом, - тысячу долларов в месяц за уход за пожилыми людьми. При этом позволяется брать с собой детей.

"Вскоре по туристической визе 23-летнюю женщину с 4-летним сыном и 30-летнюю ее соседку вместе с 5-летним мальчиком и 3-летней дочкой вербовщики переправили на территорию Польши, где их встретили уже другие люди, забрали документы и принуждали попрошайничать", - рассказал В.КУРБАТОВ.

Он сказал, что в 2007 году нашим землячкам удалось вернуться на родину.

По факту торговли людьми и трудовой эксплуатации следственным управлением УМВД Украины в Житомирской области возбуждено уголовное дело за ст.149 Уголовного кодекса Украины. Установлена личность одного из вербовщиков, 29-летнего гражданина Молдовы. Следствие выясняет обстоятельства совершения этих преступлений. Кроме того, работники милиции владеют информацией, что с подачи этих же злоумышленников на территории Российской Федерации попрошайничают жители Житомирщины, которые имеют явно выраженные признаки инвалидности.