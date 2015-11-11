В Тернопольской области штат полиции сократили на 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

По его словам, если раньше в областном управлении МВД было 3279 должностей, то в управлении Национальной полиции (НП) в области осталась 2461 должность, 818 работников уволили. Из них 203 – работники ГАИ.

«Под сокращение попали кадровики, штабисты, бухгалтеры, конвойные. Прежде всего те, кто работал в помещении. Сейчас ставка (делается) на работу на улице, будет больше внимания уделяться охране общественного порядка», – отметил Богомол.

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По его данным, начальник областного ГАИ и его заместитель ушли на пенсию.

«Большое количество работников ГАИ «перебрали». Перед этим мы анализировали информацию внутренней службы, анализировали то, что все знали. Тем, кто остался, я дал четкую установку: денег не брать. Как только кто-то начнет заниматься ерундой – будет очень жесткое реагирование. Сейчас призываю «Автомайдан», общественность – если видите, что кто-то занимается не тем, чем нужно, сразу сообщайте мне, можно через Фейсбук или в другой способ», – сказал Богомол.

По его данным, функцию ГАИ в области будет выполнять отдел дорожного движения (22 человека) и рота дорожной службы (106 человек). Последняя будет обеспечивать сопровождение колонн, грузов, выезжать на ДТП.

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Втрое уменьшилось количество участковых.

«Теперь у нас один участковый на 7 тыс. населения, согласно европейским нормам», – сказал Богомол.

Он добавил, что сейчас идет тестирование желающих работать в патрульной службе. В целом на 200 мест подали заявки 4776 человек. Обучение тех, кто пройдет отбор, будет проходить во Львове на базе милицейской академии.

Проходит переаттестацию и личный состав.

«Меня тоже ждет аттестация. Если пройду – буду назначен. Если нет – буду работать в других местах. Все решится за полгода», – отметил Богомол.

Как сообщал УНИАН, в Украине 7 ноября вступил в силу Закон ”О Национальной полиции”. В то же время Закон ”О милиции” признан утратившим силу.

Парламент принял этот закон 2 июля, а 4 августа его подписал президент Украины Петр Порошенко.