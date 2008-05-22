Курс доллара вывел регионала из душевного равновесия

Совет Национального банка Украины сегодня может воспользоваться правом отложенного вето на решение Правления Национального банка Украины относительно повышения официального курса гривни к американскому доллару.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил член Совета НБУ Василий ГОРБАЛЬ.

«Мы попробуем сегодня найти какое-то компромиссное решение, - сказал В.ГОРБАЛЬ. - Но моя первая эмоциональная реакция – это или совсем выйти из состава Совета НБУ…, или агитировать сегодня за принятие отложенного вето относительно последнего решения Правления Нацбанка (об изменении официального курса - УНИАН). Совет еще ни разу этим правом не пользовался, но я не исключаю такого решения».

Справка УНИАН. Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./долл. с 22 мая 2008 года.

На сегодня в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год, который утверждает Совет Нацбанка, коридор официального курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долл.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.