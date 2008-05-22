Почему Россию так интересует Крым? (соцопрос)

Более половины украинцев считают, что Россия имеет в Крыму преимущественно военно-стратегические интересы.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса «Территориально-административное устройство Украины», проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина с 15 по 30 апреля 2008 года.

В частности, 55,6% респондентов, опрошенных во всех регионах Украины, отвечая на вопрос об интересах России в Крыму, указали на военно-морские базы.

На втором месте, по мнению украинцев, - политический интерес России к Крыму (43% опрошенных считают, что Россия стремится добиться перехода Крыма в состав РФ). Более трети респондентов (37,6%) считают, что Россия имеет в Крыму экономические интересы, в первую очередь, это вопрос приватизации курортов. Лишь 16,5% опрошенных считают, что интерес России к Крыму имеет социокультурное направление – поддержка российского населения Крыма.

В то же время украинцы, отвечая на вопрос о значении Крыма для Украины, в первую очередь, выделяют его санаторно-курортное и лечебное значение (так считают 53,2%). На втором месте (42,9%) – экономическое значение Крыма, доходы в бюджет от промышленности и курортов. О военно-стратегическом значении Крыма вспомнили 40,1% украинцев. И только в четверти (25,5%) ответов указывается на политическое значение Крыма (проблема крымских татар и пророссийская ориентация населения значительной части полуострова).

Комментируя результаты исследования, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО отметил, что эти данные позволяют говорить, что граждане Украины относятся и в дальнейшем к Крыму как к «всесоюзной здравнице» и не придают особого значения политическим процессам и политическим рискам, существующим на полуострове.

„С другой стороны, украинцы видят и чувствуют потенциальные опасности, связанные с активизацией Россией экспансионистских планов. Эти данные также дают понять, что граждане Украины практически единодушны в намерениях защищать территориальную целостность государства и сохранение нынешнего статуса Крыма », - отмечает К.БОНДАРЕНКО.

Исследование «Территориально-административное устройство Украины» проводилось Институтом Горшенина в рамках годовой программы социологических исследований 2008 года «Проект страны» с 15 по 30 апреля 2008 года. Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 2006 респондентов, представляющих взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором живет респондент. Общее количество пунктов опроса 129 (63 города и 66 сел). Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.