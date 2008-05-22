Ющенко поклонился Шевченко
09:43, 22 мая 2008Общество
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147-я годовщина перезахоронения праха Кобзаря
По случаю 147-й годовщины перезахоронения праха Тараса Шевченко Президент Украины Виктор Ющенко в Киеве возложил цветы к памятнику Великому Кобзарю.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в церемонии возложения цветов также приняли участие председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, глава Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, представители общественных организаций, деятели культуры и искусства.
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