Ющенко поклонился Шевченко

По случаю 147-й годовщины перезахоронения праха Тараса Шевченко Президент Украины Виктор Ющенко в Киеве возложил цветы к памятнику Великому Кобзарю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в церемонии возложения цветов также приняли участие председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, глава Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, представители общественных организаций, деятели культуры и искусства.