В Украине полноценно работают 489 отделений полиции - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации МВД.

Как отмечается в сообщении, в составе Главных управлений полиции в областях и городе Киеве полноценно функционируют более 700 отделов и отделений полиции. С начала суток уже зарегистрировано 3,3 тысячи обращений граждан.

Читайте такжеСегодня вступает в силу закон о Национальной полиции

В сообщении говорится, что с целью выполнения требований Закона «О Национальной полиции» Министерством внутренних дел и руководством Национальной полиции предпринят ряд необходимых мер.

«В частности, обеспечено создание и регистрация как юридических лиц публичного права Главных управлений Национальной полиции в регионах и подразделений полиции охраны, а также утвержден штат аппарата Национальной полиции, который предусматривает перечень территориальных органов полиции государства и содержит штатное расписание каждого подразделения», - подчеркнули в правоохранительном ведомстве.

«В том числе в составе Главных управлений полиции в областях и городе Киеве согласно полномочиям, определенным законом, полноценно функционируют 217 отделов полиции и 489 отделений полиции. Кроме того, для обеспечения приема и регистрации заявлений о совершении преступлений и организации соответствующего реагирования назначены сотрудники дежурных частей территориальных органов полиции», - говорится в сообщении.

С начала суток 7 ноября уже зарегистрировано 3,3 тысячи обращений граждан. Каждое из них рассматривается уполномоченным сотрудником Национальной полиции в соответствии с требованиями законодательства, отметили в МВД.

Как сообщал УНИАН, в Украине 7 ноября вступил в силу Закон "О Национальной полиции". В то же время Закон "О милиции" признан утратившим силу.

Парламент принял этот закон 2 июля, а 4 августа его подписал президент Украины Петр Порошенко.

Согласно закону, руководитель полиции назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров Украины по представлению премьер-министра согласно предложениям министра внутренних дел. Первый заместитель и заместители руководителя полиции назначаются на должности и освобождаются от должностей министром внутренних дел по представлению руководителя полиции.

Территориальные органы полиции образует, ликвидирует и реорганизует Кабинет министров по представлению министра внутренних дел на основании предложений руководителя полиции.

Руководители территориальных органов Национальной полиции назначаются на должности и освобождаются от должностей руководителем Национальной полиции по согласованию с министром внутренних дел.

Орган местного самоуправления может проголосовать за недоверие начальнику управления полиции на своем районном или областном уровне, что увеличивает зону контроля над законностью и эффективностью действий полиции.

Граждане, которые хотят поступить на службу в полицию, выбираются на конкурсах, в том числе по согласию проходят процедуру опроса на так называемом полиграфе, и на конкурсных началах назначаются на должности младшего и среднего начальствующего состава.