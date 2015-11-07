Украина присоединится к международной системе оценивания знаний учеников и студентов

Об этом на своей странице в социальной сети сообщила заместитель министра образования Инна Совсун. По ее словам, полноценное участие Украины в этой программе станет возможным в 2018 году.

Читайте такжеГлава центра оценивания качества образования Ликарчук подал в отставку«Несколько месяцев переговоров, и вот сегодня получили новость, что ОЭСР согласовали заявку Украины на включение ее в состав стран, которые будут принимать участие в международном исследовании PISA (Programme for International Student Assessment), - написала Инна Совсун. - PISA позволяет протестировать навыки по чтению, проверить математическую грамотность и знания по естественно-научным дисциплинам 15-летних учащихся».

По словам чиновницы, украинская образовательная система наконец сможет выйти из числа аутсайдеров международных образовательных сравнительных исследований и оценить свои результаты в сравнении с другими странами.

«Кроме того, PISA при условии систематического участия - это инструмент для отслеживания тенденций развития образования и выработки соответствующих evidence-based (основанных на исследованиях - УНИАН) политик в области. Конечно, это только первый шаг. Дальше - обеспечение финансирования, создание национальной команды по имплементации», - сообщила Инна Совсун.