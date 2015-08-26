Милиция задержала мужчину, обстрелявшего автомобиль замминистра образования Совсун

Об этом сообщают в МВД.

Отмечается, что в Шевченковском районе Киева 25 августа неизвестный устроил стрельбу. В результате был поврежден автомобиль первого заместителя министра образования и науки Украины.

Происшествие произошло на проспекте Победы в Шевченковском районе Киева. На место происшествия выехали руководство столичной милиции, следственно-оперативные группы райуправления и главка милиции.

Позднее мужчина, который устроил стрельбу, был задержан. Его личность установлена. В квартире мужчины изъяли оружие и боеприпасы.

Читайте такжеНа Одесщине неизвестный обстрелял автомобиль и убил водителя

По предварительной информации, злоумышленник стрелял из карабина «Таурус». В результате инцидента никто не пострадал.

Вместе с тем ранее Совсун на своей странице в соцсети сообщила: "Минут 10 назад неизвестные расстреляли с дороги мою служебную машину, которая стояла у министерства. Я в это время была у себя в кабинете, в машине был водитель. Одна из пуль пролетела прямо в него над головой. Другие застряли в задних дверях".

Заместитель министра также отметила, что никаких угроз не получала.

Как сообщает "112 Украина" со ссылкой на МВД, у стрелявшего по автомобилю Совсун есть документы на оружие.

Напомним, вчера в центре Киева обстреляли в автомобиль первого замминистра образования и науки Инны Совсун. В машине находился водитель. Одна из пуль пролетела прямо у него над головой. Другие пули застряли в задних дверях.