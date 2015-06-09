В Украине 12-летнее образование в школах могут ввести в 2017 году

Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун. В частности, сказала она, в переходных положениях к законопроекту "Об образовании" предусмотрено, что учебные программы 12-летней школы начинают действовать с 2017 года.

Читайте такжеМинобразования может вернуть 12-летнее обучение в школах

По ее словам, первые выпускники 12-летки появятся в Украине в 2029 году. "Дети, который сейчас учатся в пятом, шестом или десятом классах, не будут переводиться на другие программы", - подчеркнула Инна Совсун.

Кроме того, она разъяснила мотивацию внедрения программы 12-летнего обучения. В частности, отметила Инна Совсун, 12-летнее образование преимущественно присутствует в большинстве европейских стран.

"Но оно имеет смысл не просто потому, что так есть в Европе... Сегодня мы видим, что, когда дети оканчивают школу в 16-17 лет, они часто не готовы, чтобы принять окончательное решение. Принять правильное решение, с которым будет комфортно жить и работать, относительно своей дальнейшей судьбы", - добавила Инна Совсун.

То есть, отметила первый заместитель министра, новый образовательный законопроект предусматривает, "так сказать, оттягивания момента выхода на рынок труда".

"В случае внедрения профильной старшей школы, очевидно, они (школьники) осуществляют определенный выбор относительно профиля обучения. Но вдруг ребенок в 18, когда он заканчивает школу, понял, что физмат – это совсем не его, у него остается вариант поступить на что-то другое", - считают в Минобразования.

Кроме того, Совсун добавила, что в 11-летнюю программу в нынешнем обществе сложно вместить весь спектр необходимых знаний.

Как сообщал УНИАН, новый законопроект "Об образовании", который сейчас находится на общественном обсуждении, предусматривает для учеников новую модель получения среднего образования – в течение 12 лет, из которых 1-5 классы – это начальная школа, 6-9 классы – базовая школа, 10-12 классы – профильная старшая школа.