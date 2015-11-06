В Мариуполе в преддверии праздника наградили около 80 лучших работников культуры

18:19, 06 ноября 2015
Общество
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В преддверии профессионального праздника город чествовал работников культуры.

В Мариуполе наградили работников в сфере культуры / 0629.com.ua

Сегодня в ДК "Молодежный" заместитель городского головы Татьяна Ломакина поздравила работников культуры и народного искусства Мариуполя с наступающим праздником и вручила лучшим представителям почетные грамоты, пишет 0629.com.ua.

Также в церемонии награждения принял участие начальник управления  культуры и туризма Александр Чайн. 

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Выступившие отметили важность работы более 1000 работников сферы культуры. Было отмечено, что в городе эффективно работают 10 Домов и Дворцов культуры, 24 библиотеки, 4 музея, центр современного искусства, 8 школ эстетического воспитания, три муниципальных оркестра.

С начала года в городе проведено более 5200 различных конкурсно-развлекательных и концертных программ. С особым теплом присутствующие на мероприятии поздравили ветеранов, которым были вручены  праздничные подарки.

Перед собравшимися выступили творческие коллективы города. 

Напомним, что Всеукраинский день работников культуры и народного искусства отмечается 9 ноября вместе с Днем украинской письменности и языка.

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