В Мариуполе в преддверии праздника наградили около 80 лучших работников культуры

Сегодня в ДК "Молодежный" заместитель городского головы Татьяна Ломакина поздравила работников культуры и народного искусства Мариуполя с наступающим праздником и вручила лучшим представителям почетные грамоты, пишет 0629.com.ua.

Также в церемонии награждения принял участие начальник управления культуры и туризма Александр Чайн.

Читайте такжеВ одном из районов Мариуполя завершаются работы по ремонту пострадавших от обстрела домов (фото)

Выступившие отметили важность работы более 1000 работников сферы культуры. Было отмечено, что в городе эффективно работают 10 Домов и Дворцов культуры, 24 библиотеки, 4 музея, центр современного искусства, 8 школ эстетического воспитания, три муниципальных оркестра.

С начала года в городе проведено более 5200 различных конкурсно-развлекательных и концертных программ. С особым теплом присутствующие на мероприятии поздравили ветеранов, которым были вручены праздничные подарки.

Перед собравшимися выступили творческие коллективы города.

Напомним, что Всеукраинский день работников культуры и народного искусства отмечается 9 ноября вместе с Днем украинской письменности и языка.