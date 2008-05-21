Пилипишин возмущен фальшивыми приглашениями в цирк и зоопарк

Кандидат в мэры Киева от Блока Литвина Виктор ПИЛИПИШИН подверг резкой критике распространение от имени его политической силы фальшивых приглашений для детей в цирк и зоопарк.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

В.ПИЛИПИШИН отметил, что на протяжении последнего месяца избирательной кампании в Киеве резко увеличились количество фактов использования “грязных технологий”, однако, по его словам, то, что произошло на минувшей неделе, превзошло все, что было до того.

Кандидат в мэры продемонстрировал журналистам открытку-приглашение для детей и их родителей на бесплатное посещение цирка и зоопарка. В.ПИЛИПИШИН добавил, что эти фальшивые приглашения от имени Блока Литвина распространялись возле школ и детских садов.

В результате, по его словам, тысячи детей с родителями в субботу и воскресенье пришли в цирк и зоопарк, и “вы понимаете, что их там ожидало”.

В.ПИЛИПИШИН выразил возмущение подобными методами ведения политической борьбы. По его словам, уже все давно привыкли к цинизму в политике, однако в этот раз организаторы этой акции “перешли грань”. “Эти люди не имеют ни капли морали и совести”, – подчеркнул он, добавив, что они даже не представляют, какую травму нанесли детям.

Отвечая на вопрос журналистов, В.ПИЛИПИШИН добавил, что, к сожалению, представителям его блока, агитаторам не удалось задержать тех людей, которые распространяли эти “приглашения”. Вместе с тем, сообщил он, Блок Литвина уже обратился в правоохранительные органы с призывом расследовать этот инцидент.