Крымские "власти" рассказали, сколько специалистов им нужно "завезти с материка"

Об этом в эфире радио "Россия сегодня" заявил "глава Крымского парламента" Владимир Константинов. Передают "РИА Новости".

Читайте такжеЧубаров: Если Кабмин не начнет энергетическую блокаду Крыма, люди самостоятельно примут меры

"У нас сегодня колоссальный дефицит рабочей силы. На существующую программу развития нам нужно постоянно создавать новые рабочие места. Я посчитал, нам нужно порядка 10 тысяч людей сегодня завести с материка только узкоспециализированных специалистов, для проведения тех или иных работ", — сказал Константинов.

По его словам, сложившаяся ранее крымская экономика не предполагала востребованность столь большего числа специалистов. Константинов также подчеркнул, что Крыму необходимо сформировать кадровый резерв и оказывать государственную поддержку начинающим специалистам.

"У нас только вакансий на уровне местных органов власти 35%, очень большой объем вакансий на уровне Совета министров, вакансии есть в государственном совете, администрациях", — добавил Константинов.

Отметим, в августе 2014 года в РФ одобрили программу социально-экономического развития Крыма до 2020 года, которая предусматривает финансирование в 681 миллиард рублей.