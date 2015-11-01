Жить в оккупированном Крыму без российского паспорта сейчас невозможно - Минюст
Российский паспорт, полученный крымчанами на полуострове, не является легитимным в Украине, но жить без него в Крыму сейчас невозможно.
Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, сообщают "Крым.Реалии".
"Этот паспорт и это гражданство, которое было навязано всем крымчанам, для нас не являются действительными. Мы не протестуем против получения российского паспорта, и это была официальная позиция государства, потому что жить сейчас в Крыму без российского паспорта просто невозможно", – сказал он.
Читайте такжеНаступит день, когда украинские войска вернутся на восточную границу Украины - Яценюк
По словам Петухова, в Украине не хотят, чтобы люди выезжали из Крыма.
"Мы хотим, чтоб они подтверждали своим нахождением там, что Крым является частью Украины", – сказал Петухов, отметив, что это принудительное гражданство.