Турчинов вспомнил Сергея Королева и заявил о ракетном потенциале Украины в борьбе с агрессором

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом говорится в поздравлении Турчинова по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

Секретарь СНБО отметил, что одна из стратегических задач Украины - возрождение ракетного потенциала государства, способного обеспечить защиту от агрессии.

Он напомнил, что Украина всегда была ракетным государством: "Наши выдающиеся земляки, такие как Сергей Королев, Михаил Янгель и другие заложили фундамент мирового ракетостроения".

Именно поэтому, по словам Турчинова, возрождение украинского ракетного потенциала, который "системно уничтожался в течение последних лет", - один из важнейших приоритетов, которым занимается СНБО.

"Украина имеет все для этого: и промышленно-технический потенциал, и научные разработки, и большое количество профессионалов высокого уровня", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что речь идет как о мирном космосе, так и о развитии военных технологий.

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"Когда мы говорим о мирном космосе, о международном сотрудничестве и кооперации в этом вопросе, то, в первую очередь, это касается таких наработок, как мощные ракетоносители "Зенит", самые современные технологии морских, воздушных и наземных стартовых ракетных комплексов", - сказал Турчинов, подчеркнув, что в условиях агрессии Российской Федерации чрезвычайно важным направлением является развитие военных ракетных технологий.

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По мнению Турчинова, отечественный военно-промышленный комплекс должен полностью обеспечить потребности Вооруженных сил Украины современными ракетами, которые "способны поражать различные наземные, надводные и воздушные цели: бронетехнику, самолеты, корабли, фортификационные сооружения и живую силу врага, при необходимости нанося сокрушительные удары на дальних расстояниях».

"Только мощный и надежный ракетный щит сможет защитить нашу страну от посягательств агрессора", - убежден Турчинов.