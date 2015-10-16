В СНБО назвали главные функции нового спецподразделения полиции КОВД

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов посетил вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым учебную базу спецназовцев под Киевом по случаю завершения обучения инструкторов спецподразделения КОВД специалистами из США.

По словам Турчинова, инструкторы спецподразделения, которые сегодня получили дипломы, "смогут реализовать амбициозную задачу - подготовить бойцов принципиально нового полицейского отряда спецназначения КОВД, конкурсный набор в который начат МВД".

"В новой полиции, которая будет стоять на страже интересов граждан, должен быть мобильный профессионально действующий и абсолютно новый спецназ", - подчеркнул Турчинов, добавив, что новые отряды спецназначения будут создаваться по принципу американского SWAT "и будут главным ударным подразделением полиции по борьбе с организованной и вооруженной преступностью".

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Кроме того, по его словам, в новое элитное подразделение приглашается прежде всего демобилизованная молодежь из Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, "которая получила подготовку не на полигонах, а в условиях реальных боевых действий".

"Наша задача - создать принципиально новые органы правопорядка, которые должны обеспечить надежную защиту наших граждан, которых украинцы будут не бояться, а уважать, доверять и всячески поддерживать", - сказал секретарь СНБО.

Как отметил Турчинов, отряд КОВД формируется по новым принципам, отвечающим всем международным стандартам по уровню подготовки и вооружения.