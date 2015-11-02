"Секретный свидетель" по делу Савченко запутался в минометах - адвокаты

Об этом сообщают в Twitter адвокаты украинки Николай Полозов и Илья Новиков.

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По словам защитников Савченко, оба "свидетеля" принимают участие в заседании по аудиосвязи.

"Суд сегодня начинается с допроса секретного свидетеля Иванова И.И., опять связь ужасная, ничего не понятно, что он говорит". – написал Николай Полозов.

По его словам, Иванов путается в показаниях: "На одном из первых заседаний Надежда пошутила, что снаряд "шелестит" в полете. После этого все стали говорить, что снаряды шелестят. На самом деле гаубичный снаряд летит беззвучно, слышен только разрыв".

Адвокат добавил, что из-за путаницы суд в конце концов начал оглашать показания Иванова, данные в ходе предварительного следствия.

"В двух протоколах допросов он рассказывает, что боевики "ЛНР" целое утро стреляли из минометов, рисовал схемы с ними. Однако на суде Иванов заявил, что у боевиков на момент обстрела минометов не было", - написал Николай Полозов.

"Закончили допрашивать "Иванова". Он смешной. Привез российском следственном экспертизы трупов сепаратистов из Металлиста, а сам не помнит", - добавил Илья Новиков.

Напомним, Надежду Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу против Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.