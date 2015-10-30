МИД предупредил, что Россия с 1 ноября меняет правила пребывания украинцев в стране

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента политики и коммуникаций МИД Украины.

Напоминаем, что с 1 января 2014 года установлен разрешенный срок временного пребывания в России для иностранцев, въехавших в безвизовом порядке, в том числе для граждан Украины – до 90 дней в течение 180 дней.

С июля 2014 года до 1 августа 2015 года для граждан Украины действовал временный льготный миграционный режим, согласно которому разрешалось находиться на территории РФ безвыездно без получения соответствующих разрешительных документов больше указанного выше срока.

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Начиная с 1 ноября 2015 года все граждане Украины, которые уже находятся на территории РФ более 90 дней и не имеют оформленных в установленном порядке разрешительных документов на продление этого срока, должны до 30 ноября 2015 года обратиться в подразделения Федеральной миграционной службы РФ для определения статуса своего пребывания в Российской Федерации и получить соответствующие разрешительные документы (патент, разрешение на трудоустройство, разрешение на проживание и т. п) или покинуть территорию РФ. Исключения из этого порядка пребывания сделано только для украинских граждан, которые в массовом порядке прибыли в РФ из южных и восточных областей Украины, в отношении которых продолжается применение льготного миграционного режима.

С 1 декабря 2015 года к гражданам Украины, которые нарушили или нарушают в дальнейшем после въезда разрешенный срок пребывания на территории РФ (90 дней в течение 180 дней) и не оформили разрешительные документы, будут применяться меры административного характера, в том числе установление запрета на въезд в Россию.

МИД Украины призывает граждан Украины, которые уже находятся, планируют трудоустраиваться или долго пребывают на территории РФ, соблюдать правила оформления трудового или правового статуса в этой стране и принять все необходимые меры для получения соответствующих разрешений на жительство, патент или разрешение на трудоустройство.

Также в МИД обратили внимание граждан Украины, что работники консульских учреждений Украины готовы оказать неотложную помощь соотечественникам.

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В случае возникновения ситуаций, связанных с нарушением каких-либо прав граждан Украины в России, министерство просит безотлагательно обращаться в консульские учреждения, расположенные на территории РФ, или на круглосуточную «горячую линию» Центра оперативного реагирования МИД Украины (+38 044) 238-16-57.

Контакты круглосуточных «горячих линий» консульских учреждений Украины на территории РФ:

- Посольство Украины в Российской Федерации (г. Москва) +7 919 768-77-96;

- Консульство Украины в Новосибирске +7 913 799-27-75;

- Генеральное Консульство Украины в Ростове-на-Дону +7 918 587-99-93;

- Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге +7 921 304-05-72;

- Консульство Украины в Екатеринбурге +7 953 000-02-07.

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2015 г. глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский заявил, что гражданам Украины с 1 ноября может быть закрыт въезд в РФ на три года в случае неполучения разрешительных документов, исключение останется только для жителей Донецкой и Луганской областей.

По данным ФМС, на сегодняшний день в РФ находится 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн покинули восточные области Украины из-за боевых действий.

По состоянию на 31 января 2014 года ФМС РФ запретила въезд в Россию почти 28 тыс. граждан Украины за нарушение российского законодательства.