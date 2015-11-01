Ночь в зоне АТО прошла спокойно, в Сватово саперы уничтожают боеприпасы - штаб

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook

"После катастрофы в Сватово уже восстановлено 100 процентов водоснабжения и 90 - электро- и газоснабжения. Продуктами питания обеспечено всех пострадавших. Продолжается работа по восстановлению окон",- говорится в сообщении.

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Кроме того сообщается, что инженерно-саперные подразделения выявили 681 боеприпас, 215 из которых были уничтожены в карьерах.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось более 3 тысяч тонн боеприпасов, начался пожар. Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате трагедии погибли двое людей, еще четверо травмированы.