В России подтвердили информацию об украинцах на борту разбившегося лайнера А321

Об этом журналистам заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, которые мы имеем от посольства России в Египте, никто из 224 человек, находившихся на борту, не выжил. <...> Среди них большинство - петербуржцы, но есть жители других регионов Северо-Запада, а также два гражданина Украины и один из Белоруссии", - сказал Полтавченко.

Губернатор заверил, что "Петербург не оставит родных погибших один на один с этой страшной бедой".

Читайте такжеМЧС РФ обнародовало список пассажиров потерпевшего крушение российского самолета

Отмечается, что ранее о возможном нахождении иностранных граждан на разбившемся самолете сообщил глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

"Среди пассажиров рейса из Шарм-эш-Шейха были граждане Украины, Белоруссии, а также (жители) порядка 6-7 регионов России. Это те, о ком я точно знаю. Здесь не только Северо- Запад, здесь было еще много транзитников", - сказал он.

Напомним, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по Киеву и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.