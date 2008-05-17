Геи и лесбиянки Украины требуют запретить их дискриминацию законом

Геи и лесбиянки Украины требуют от Президента и правительства внедрить законодательное запрещение дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН по случаю Международного дня противодействия гомофобии сказала Лайма ГЕЙДАР.

“Нам не нужны особые специфические права. Мы нуждается в возможности сполна пользоваться нашими законными фундаментальными правами, свободы, которые бы были обеспечены эффективными механизмами реализации”, - сказала Л.ГЕЙДАР.

Она также заметила, что власть должна легализовать гражданское партнерство для людей гомосексуальной ориентации; предоставить гомосексуальным супругам всю полноту социальных и экономических прав наравне с гетеросексуальными семьями; признать в Украине действующими однополые браки между гражданами Украины или между гражданами Украины и иностранцами, законно заключенные в другом государстве, а также законно зарегистрированы за рубежом гражданские партнерства; внедрить на государственном уровне программы социальной поддержки геев и лесбиянок и учесть их права при разработке и реализации нормативно-правовых актов.

По ее убеждению, для разрешения проблемы ненависти по признаку сексуальной ориентации, нужна только политическая воля.

Л.ГЕЙДАР отметила, что пренебрежение со стороны государства насущными проблемами этого сообщества людей, усиливает социальное напряжение в обществе, приводит к торможению интеграции Украины в демократическое европейское и мировое содружество.

Она также рассказала, что опыт стран, которые защитили гомосексуальных граждан от дискриминации и разрешили браки или гражданские партнерства, свидетельствуют о том, что в этих странах растут прибыли компаний и прибыли в госказну, уменьшаются государственные расходы на соцобеспечение, привлекаются высококвалифицированные специалисты и растет прирост населения.

Также она напомнила, что в мае 1991 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из международной классификации психиатрических и поведенческих расстройств. Кроме того, в 1991 году Украина первая из бывших советских республик отменила криминальное наказание за добровольные половые отношения между взрослыми мужчинами и прекратила лечить гомосексуальность в психиатрических клиниках.

В свою очередь, представитель всеукраинской общественной организации “Гей-форум Украины” Святослав ШЕРЕМЕТ сообщил, что согласно исследованиям, в Украине проживает от 800 тыс. до 1,2 млн. геев и лесбиянок.