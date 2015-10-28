Современные защитники Украины достойны славы дедов и прадедов - Порошенко

Об этом говорится в обращении главы государства к гражданам.

«Сегодня мы отмечаем 71-ю годовщину освобождения Украины от нацистов, чтим память павших, кланяемся воинам-освободителям, всем, кто внес свой вклад в победу во Второй мировой войне.

Мы гордимся героизмом, силой духа и мужеством наших ветеранов, которые в те бурные годы освободили от оккупантов родную землю и много европейских стран, а в дальнейшем в чрезвычайно трудных условиях отстроили разрушенные города и села, возродили экономический потенциал, лелеяли наше мирное будущее», - подчеркнул президент.

Читайте такжеВедущие и журналисты ТСН обратились к влиятельным мировым лидерам

Он отметил, что именно на украинской земле в годы Второй мировой войны определялась дальнейшая судьба человечества - здесь состоялись одни из самых масштабных и самых кровопролитных сражений с врагом.

«Неоценимым является вклад украинцев в общую победу народов Европы над нацизмом», - подчеркнул Порошенко.

При этом президент отметил, что и сегодня в связи с агрессией РФ украинцы вынуждены отстаивать не только свою землю, но и европейские страны.

Читайте такжеВоздушные силы Украины хотят модернизировать в 2016 году

«К сожалению, уже в XXI веке, после семи десятилетий по окончании крупнейшего в истории человечества военного конфликта, из-за агрессии Российской Федерации и подконтрольных ей террористических формирований украинцы с оружием в руках защищают суверенитет и территориальную целостность не только своего государства, но и спокойствие народов всей Европы.

Читайте такжеВолонтёр батальона "Донбасс" вручила Корбану памятную награду за два переданных бойцам беспилотника

Современные защитники Украины оказались достойными славы своих дедов и прадедов, а потому я твердо верю в нашу победу», - заявил президент.