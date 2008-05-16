Почему выпускникам не сообщают результаты тестов

Украинский центр оценивания качества образования принял решение не обнародовать на своем сайте персональные результаты тестирования по украинскому языку и литературе, как это планировалось раньше.

Причиной этого является давление, которое оказывают учителя многих школ на своих учеников, сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания.

«К нам поступают многочисленные сообщения, что во многих регионах школьные учителя давят на учеников, требуя сообщить результаты тестирования по украинскому языку и литературе. Они заявляют, что не выставят в итоговой государственной аттестации оценку выше, чем по результатам внешнего тестирования. Это является грубым нарушением существующих норм, и мы не намерены этому содействовать», - заявил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь ЛИКАРЧУК.

Директор УЦОКО отметил, что внешнее независимое оценивание и итоговая государственная аттестация является совершенно отдельными процессами, и школы должны выставить ученикам те оценки, которые, по мнению учителей, отображают уровень их знаний. "Центр уже имеет все результаты, но мы решили не сообщать им до тех пор, пока официальные сертификаты не поступят в пункты регистрации – а это произойдет не позже 30 мая», - добавил И.ЛИКАРЧУК.

Ранее планировалось, что участники внешнего тестирования смогут узнать свои результаты по украинскому языку и литературе 15 мая – на две недели раньше, чем получат официальные сертификаты.

В соответствии с приказом министра образования и науки Украины, начиная с 2008 года вступление в высшие заведения образования осуществляется только на основании сертификатов о внешнем независимом оценивании знаний.