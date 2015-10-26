Украинцы нашли альтернативу политикам: "голосовали" за маму, десантников и Джона Сноу (фото)

12:58, 26 октября 2015
Общество
3664 0

Украинцы в соцсетях публикуют фото испорченных бюллетеней.

Некоторые украинцы вносили в бюллетени "собственных кандидатов" / Соцсети

Некоторые избиратели решили голосовать за "кандидатов", собственноручно внесенных в бюллетени.

Читайте такжеВ одном из сел Черновицкой области 90% избирателей проголосовали за одну партию

Так, украинцы "голосовали" "За капитана бороду", "За маму", "За ВДВ" и других "кандидатов", которых не было в бюллетенях.

Напомним, в Ивано-Франковске более 5% бюллетеней испорчены рисунками и посланиями избирателей к власти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter