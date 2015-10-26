Украинцы нашли альтернативу политикам: "голосовали" за маму, десантников и Джона Сноу (фото)
12:58, 26 октября 2015Общество
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Украинцы в соцсетях публикуют фото испорченных бюллетеней.
Некоторые украинцы вносили в бюллетени "собственных кандидатов" / Соцсети
Некоторые избиратели решили голосовать за "кандидатов", собственноручно внесенных в бюллетени.
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Так, украинцы "голосовали" "За капитана бороду", "За маму", "За ВДВ" и других "кандидатов", которых не было в бюллетенях.
Напомним, в Ивано-Франковске более 5% бюллетеней испорчены рисунками и посланиями избирателей к власти.
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