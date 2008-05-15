Ющенко согласен переделать вертолеты, а потом отправить их в Афганистан

Украина присоединилась к британско-французской инициативе по модернизации вертолетов и подготовки экипажей для участия в миротворческих акциях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после встречи с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ, итогом которой стало подписание совместного заявления. В соответствии с ним, Украина начинает свое участие в британско-французской инициативе с целью поддержки модернизации вертолетов и подготовки экипажей, призванной увеличить количество вертолетов, которые могут использоваться в Афганистане и других международных операциях.

«Это является весомым и четким подтверждением способности Украины быть важным фактором в развитии операционных возможностей ЕС и НАТО», - говорится в заявлении.

Президент Украины и премьер Великобритании констатировали, что намерены и в дальнейшем сотрудничать для вступления Украины в НАТО. В соответствии с заявлением, руководители двух государств ожидают дальнейшего прогресса в этом процессе и во время встречи НАТО на уровне министров иностранных дел в декабре этого года.