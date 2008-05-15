Для киевлян лучше всего, чтобы мэр не имел большинства в Киевсовете?

Директор Фонда Свободы, директор восточноевропейских программ Центра межкультурного сотрудничества и коммуникации Игорь ДЕМЕНТЬЕВ считает, что оптимальной для интересов киевлян будет ситуация, когда в Киевсовете будет сформирована коалиция оппозиционная мэру столицы.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам И.ДЕМЕНТЬЕВА, это позволит осуществлять реальный контроль за финансовыми потоками в киевском бюджете, что будет препятствовать разбазариванию многомиллионных средств. Кроме того, подчеркнул он, это существенно увеличит программы социальной защиты киевлян и позволит сделать в Киеве европейскими не только цены, но и уровень жизни.

При этом И.ДЕМЕНТЬЕВ высказал мнение, что ни одна политическая сила не будет иметь в новом Киевсовете единоличного большинства. Он подчеркнул, что именно те блоки и партии, которые сумеют сформировать коалицию и будут победителями выборов. При этом, подчеркнул он, совершенно не обязательно, что в их число попадет блок, набравший наибольшее количество голосов. И.ДЕМЕНТЬЕВ также отметил, что чем больше сил будет входить в коалицию, тем она будет менее стабильна.