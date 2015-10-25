На оккупированный Донбасс пропустили 560 тонн гумпомощи от Красного Креста

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, грузовики на неподконтрольную территорию были пропущены через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое».

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Всего с товарами на неподконтрольную территорию проследовал 31 грузовой автомобиль.

Среди гуманитарного груза, направленного жителям Донецка из Киева от МККК, были продукты питания, строительные материалы, средства гигиены и другие товары первой необходимости, сообщили в ГПСУ.