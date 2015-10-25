На оккупированный Донбасс пропустили 560 тонн гумпомощи от Красного Креста
15:24, 25 октября 2015Общество
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Украинские пограничники вчера оформили и пропустили 560 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста на временно оккупированную территорию Донбасса.
На неподконтрольную территорию проследовал 31 грузовой автомобиль от МККК / redcross.org
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Согласно сообщению, грузовики на неподконтрольную территорию были пропущены через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое».
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Всего с товарами на неподконтрольную территорию проследовал 31 грузовой автомобиль.
Среди гуманитарного груза, направленного жителям Донецка из Киева от МККК, были продукты питания, строительные материалы, средства гигиены и другие товары первой необходимости, сообщили в ГПСУ.
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