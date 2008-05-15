ФФУ призывает голосовать за ”Великого украинца” Лобановского

Федерация футбола Украины призывает украинцев в рамках проекта «Великие украинцы» проголосовать за легендарного футболиста и тренера киевского «Динамо», сборных СССР и Украины Валерия Лобановского.

Об этом УНИАН сообщили в информ-службе ФФУ.

В частности, в сообщении напоминается, что 16 мая в эфире телеканала «Интер» состоится финальное шоу проекта «Великие украинцы», во время которого станет известно имя лауреата этого конкурса.

ФФУ напоминает, что самый успешный тренер в истории советского и украинского футбола по итогам предварительного голосования вошел в главную десятку самых выдающихся украинцев. Следовательно, окончательное место В.Лобановского в рейтинге станет известно по результатам финального телевизионного «референдума», который, кстати, продолжается и сейчас. Линии для голосования закроются только за несколько минут до завершения шоу, трансляция которого начнется на канале «Интер» 16 мая в 21.30.

Для голосования за В.Лобановского нужно отправить с мобильного телефона короткое текстовое сообщение (SMS) с порядковым номером 3 на номер 10310. Также можно позвонить по телефону на номер 8-900-451-10-03 (последние две цифры - порядковый номер кандидата).

Справка УНИАН. Валерий Лобановский (6 января 1939 г. - 13 мая 2002 г.) – украинский футболист и футбольный тренер.

Наибольшего успеха достиг как тренер киевского «Динамо» (1974-1992 и 1997-2002). Под его руководством клуб 8 раз выигрывал чемпионат СССР и 6 раз Кубок СССР, дважды (в 1975 и 1986) «Динамо» выигрывало европейский Кубок Кубков, кроме того, 1975 году завоевало европейский Суперкубок.

Сборная СССР под его руководством завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх 1976 года, а в 1988 г. стала серебряным призером чемпионата Европы.

В 2000-2002 годах по совместительству был тренером сборной Украины.

7 мая 2002 года во время матча киевского "Динамо" с запорожским "Металлургом" у В.Лобановского случился инсульт, от последствий которого он умер через пять дней.

15 мая В.Лобановскому посмертно было присвоено звание Героя Украины.