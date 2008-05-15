Тех, кто не знает – что такое синусоида в армию брать не будут

Члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны одобрили правительственный законопроект по стимулированию перехода на воинскую службу по контракту и приняли единогласное решение рекомендовать его парламенту ко второму чтению с принятием в целом.

Как сообщили УНИАН, в пресс-офисе комитета, об этом проинформировал председатель профильного комитета Анатолий ГРИЦЕНКО.

В то же время он заметил, что не со всеми положениями законопроекта были согласны депутаты.

В частности, депутаты не поддержали предложение правительства, касающееся возможности набора на воинскую службу по контракту юношей и девушек, которые имеют только базовое среднее образование (9 классов).

«Мы категорически против и считаем, что должно быть полное среднее образование, - отметил А.ГРИЦЕНКО, подчеркнув, что профессионалами не могут стать юноши, которые не имеют даже полного среднего образования и которые не понимают – что такое синусоида, баллистика полета пули, гранаты».

По его убеждению, переход на профессиональную контрактную армию имеет ключевое слово «профессиональность», а не «контрактность».

Не согласились члены парламентского комитета и с предложением правительства заменить срочную службу на контрактную сроком на 2 года, вместо действующей нормы в 3 года.

«Мы считаем, что в Вооруженных Силах Украины не может быть двух типов контрактной службы. Это - не справедливо», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

В то же время депутаты поддержали инициативу чиновников и согласились, что на контрактную воинскую службу можно набирать не с 19 лет, а с 18 и чтобы юноши, которые проходят срочную службу, имели возможность перейти на контрактную не через 6 месяцев, а через 3.