«Граните Холдинг» приглашает на открытие нового гранитного карьера

До 1 млн. тонн в год гранитного щебня различных фракций планирует производить латвийская компания ООО «ГРАНИТЕ ХОЛДИНГ». Такие объемы производства станут возможными благодаря запуску нового гранитного карьера, оснащенного уникальным для мировой практики инновационным оборудованием. Из более 30 гранитных карьеров Украины, этот проект стал одним из самых амбициозных и современных. Инвестиции в него составили более $12, 2 млн.

Открытие данного объекта состоится 16 мая 2008г. Компания «ГРАНИТЕ ХОЛДИНГ» приглашает журналистов посетить данное мероприятие и стать свидетелями демонстрации работы мобильного дробильно-сортировочного комплекса производительностью 350 тонн в час. Комплекс оборудован моющим оборудованием, при котором осуществляется производство гранитного песка с низким показателем влажности. Такая технология является практически безотходной и уникальна на территории Европы.

Месторасположение карьера: село Новогородецкое Коростышевского района Житомирской области.

В рамках мероприятия состоится:

Торжественное открытие выставки техники и митинга;

Демонстрационный шоу-запуск оборудования;

Концертная программа с участием звезд эстрады;

Предусмотрена возможность неформального общения с представителями госструктур, топ-менеджеров крупнейших производителей железобетона и строителей.

В торжественном открытии карьера также примут участие:

Председатель Житомирской госадминистрации Юрий Забела, посол Латвии в Украине Сьянитс Атис, представитель латвийской компании-инвестора Максим Эстеркин, президент ОАО ЗЖБК им. С. Ковальской Александр Пилипенко, председатель Коростышевской районной Рады народных депутатов Андрей Дорошенко, председатель Житомирского областного Совета народных депутатов Виталий Француз, председатель Коростышеской районной госадминистрации Александр Братунь.

Транспорт для прессы будет ожидать представителей СМИ в 10:00 по адресу: г. Киев, пр. Победы, 50 (станция метро Шулявская). Время возвращения в Киев – 18:30.

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