В Крыму запретили фотографироваться с дикими животными

В Крыму этим летом запрещено фотографироваться с дикими животными.

Как сообщили УНИАН в Киевском эколого-культурном центре, 19 марта 2008 г. парламент Крыма принял постановление "О содержании диких животных и птиц в Автономной Республике Крым". Инициатором принятия постановления выступил Киевский эколого-культурный центр, который полгода назад обратился с соответствующим письмом к председателю Верховной Рады Крыма Анатолию ГРИЦЕНКО.

В сообщении отмечается, что в отпускной сезон на крымских набережных и пляжах работает огромное количество уличных фотографов, жестоко эксплуатирующих диких животных. Крокодилам заматывают скотчем пасть, обезьянок бьют и держат на наркотиках, у сов от фотовспышек слепнут глаза. Многие животные не имеют прививок и могут стать распространителями более чем 100 заболеваний. Теперь данная деятельность уличных фотографов в Крыму запрещена.

Это вторая большая победа киевских экологов, которые защищают животных Украины от жестокого обращения. Первая была достигнута в июне 2007 г., когда мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ запретил фотографам эксплуатировать диких животных в столице, а теперь то же сделано в Крыму.

Единственным большим курортным городом, где фотографы с животными пока могут себя чувствовать свободно, есть Одесса. Городские власти пока отвечают отписками на призывы Киевского эколого-культурного центра прекратить жестокую эксплуатацию диких животных и издать соответствующее распоряжение.