СБУ блокировала добычу песчаника под Константиновкой (видео)
14:01, 22 октября 2015Общество
251 0
Служба безопасности Украины блокировала незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения в районе Константиновки Донецкой области.
Под Константиновкой разоблачили незаконную добычу камня-песчаника/ СБУ
Как сообщает пресс-центр СБУ, в течение нынешнего года правонарушители разрабатывали камень-песчаник без оформления соответствующих разрешений и лицензий и реализовывали его в Черниговской и Харьковской областях.
На месте незаконной добычи задержан грузовик и автокран, с помощью которых злоумышленники пытались вывезти 60 тонн песчаника.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter