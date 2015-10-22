СБУ блокировала добычу песчаника под Константиновкой (видео)

14:01, 22 октября 2015
Общество
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Служба безопасности Украины блокировала незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения в районе Константиновки Донецкой области.

Під Костянтинівкою викрито незаконний видобуток каменю-пісковіка / СБУ

Как сообщает пресс-центр СБУ, в течение нынешнего года правонарушители разрабатывали камень-песчаник без оформления соответствующих разрешений и лицензий и реализовывали его в Черниговской и Харьковской областях.

На месте незаконной добычи задержан грузовик и автокран, с помощью которых злоумышленники пытались вывезти 60 тонн песчаника.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

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