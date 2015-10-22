СБУ блокировала добычу песчаника под Константиновкой (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, в течение нынешнего года правонарушители разрабатывали камень-песчаник без оформления соответствующих разрешений и лицензий и реализовывали его в Черниговской и Харьковской областях.

На месте незаконной добычи задержан грузовик и автокран, с помощью которых злоумышленники пытались вывезти 60 тонн песчаника.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.