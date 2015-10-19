На борту затонувшего в Черном море катера могли находиться 44 человека - Зубко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правительственной комиссии по расследованию причин аварии катера в Одесской области, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сегодня на брифинге в Киеве.

По словам Зубко, на борту катера, затонувшего в Одесской области, могли находиться еще 8 человек.

"Поисковая операция продолжается. В настоящее время проводится подъем плавсредства "Иволга", которое потерпело катастрофу, что привело к гибели 14 человек, решение о его подъеме было принято без разрешения, но это было решение правительственной комиссии, чтобы выяснить, не остались ли на его борту люди, которые могли находиться на этом плавсредстве", - отметил он.

Читайте такжеПравоохранители сообщили о подозрении капитану "Иволги"

По словам Зубко, согласно данным опроса людей, пострадавших в результате аварии, и других свидетелей, на катере могло находиться больше, чем 36 человек. Сейчас эта информация проверяется.

"По имеющейся информации, еще могло быть до 8 человек на этом борту", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море, в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, катер "Иволга", на борту которого находились 36 человек, перевернулся. Погибли 14 человек, спасти удалось 22 лицам.

Читайте такжеПосле аварии "Иволги" дополнительно закупят спасательные плавсредства

По информации Регистра судоходства Украины, катер имел действительные документы, позволяющие перевозить 12 пассажиров и трех членов экипажа. По предварительным данным, аварию вызвала перегрузка судна.

Возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Капитан судна задержан.