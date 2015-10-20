На границе с оккупированным Крымом подорвали еще одну опору линии электропередач

Об этом сообщает ГУМВД Украины в Херсонской области.

"В дежурную часть Чаплинского райотдела милиции поступило сообщение, что 20 октября примерно в 12:25 в поле неподалеку от поселка Новый Гай повреждена железобетонная опора высоковольтной линии электропередач", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБлокада Крыма: Активисты намерены блокировать ремонт взорванных электроопор

Отмечается, что повреждения обнаружил житель села, который в поле пас овец.

Согласно сообщению, по вызову на место происшествия прибыли руководители и работники Чаплинского райотдела милиции и бойцы батальона "Херсон", которые оцепили территорию.

"Следственно-оперативная группа предварительно установила, что одна из опор повреждена неизвестным взрывным устройством. Ко второй опоре прикреплен предмет, внешне похожий на взрывное устройство", - отметили правоохранители.

Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 194-1 Уголовного кодекса Украины "Умышленное повреждение объектов электроэнергетики". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Пострадавших нет. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, по данным управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, в ночь на 20 октября возле Чонгара, на административной границе с аннексированным Крымом, неизвестные лица взорвали две электроопоры, которые подают электричество на полуостров. Обе опоры линии Мелитополь-Джанкой повреждены, но не упали.