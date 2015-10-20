Блокада Крыма: Активисты намерены блокировать ремонт взорванных электроопор

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов.

Он отметил, что ему неизвестно, кто подорвал опоры, несмотря на то, что активисты и заявляли, что после продовольственной блокады намерены организовать и энергетическую, но цели что-то подрывать не было, но были сторонники, которые были настроены более жестко, чем организаторы акции.

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"Люди, которые живут в Крыму, они могли на самом деле выйти, они могли это сделать. Мало того, здесь у нас воюющая страна, здесь можно найти все, что угодно в этой стране, поэтому это мог сделать кто угодно. Мог даже сделать тот, кто хочет, что бы нашу мирную акцию представить более радикальной, и настроить против нас всю оставшуюся Украину", - подозревает Ислямов.

"Если сейчас будут опять ставить опоры, естественно мы будем блокировать ремонт этих опор, однозначно", - обещает активист при этом.

Он подтверждает, что на одной из опор остался снаряд, его обезвредили, а два взорванных столба подлежат утилизации, вместо них нужно поставить новую опору. Линию уже выключили, а представители "Укрэнерго" работают на месте событий.

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Как сообщал УНИАН, по данным управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, сегодня ночью возле Чонгара, на административной границе с аннексированным Крымом, неизвестные лица взорвали две электроопоры, которые подают электричество на полуостров. Обе опоры линии Мелитополь-Джанкой повреждены, но не упали.