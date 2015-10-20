Насосную станцию в Краматорске восстановят за счет японского финансирования

В частности, восстановлены будут: насосная станция коммунального предприятия "Вода Донбасса" в селе Семеновка; насосная станция в Краматорске; фильтровальная станция в Славянске; водопровод в Белозерском; автомобильный мост в Доброполье; почтовое отделение в Николаевке, Славянский район; запуск предприятия по производству топливных пеллет в селе Андреевка, Славянский район, сообщает 6264.com.ua.

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Руководитель проекта Мустафа Саит-Ахметов отметил: "Выбирая эти объекты среди других, мы обращали внимание на несколько основных факторов. В первую очередь - это прямое влияние на экономику Донецкой и Луганской областей. Например, без исправных насосных станций предприятия не могут получать воду, под угрозой технологические процессы. Во-вторых, мы оценивали потенциал для создания новых рабочих мест, которых не хватает и вынужденным переселенцам, и местным жителям".

По его словам, при отборе объектов учитывался также их влияние на общий бизнес-климат, предпринимательскую активность в регионе.

Проект "Экономическое и социальное восстановление Донбасса" реализуется ПРООН благодаря финансированию правительства Японии и в партнерстве с правительством Украины, региональной и местной властью.

Основная цель проекта - восстановление экономики региона, в том числе инфраструктуры и доступа населения к средствам существования. Проект реализуется в рамках обязательств премьер-министра Японии Синдзо Абэ по оказанию помощи восточной Украины, о чем было заявлено на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2014 года. Общая сумма помощи Японии за время независимости Украины - более $2,9 млрд.