Львовские дети поддержали атомную энергетику рисунками

По почте в Компанию доставили рисунки мирного атома и АЭС, такими, как их видят младшие школьники, которые никогда не видели атомной электростанции.

История этой неожиданности – патриотически-воспитательная. Как написали у себя на странице в сети Facebook педагоги, руководство Коммунального заведения Львовского областного совета «Учебно-реабилитационный центр «Левеня» решило, что необходимо поддержать украинских атомщиков в сложное время, когда энергобезопасность страны под угрозой и именно благодаря АЭС не приходится вечерами сидеть при свечах.

«Необходимо детям разъяснять, что такое мирный атом и насколько он важен для независимости нашего государства. Младшие школьники с проблемами зрения нарисовали свое видение использования мирного атома в Украине. Мы направили приветствия из Города Льва работникам украинских АЭС», - пишут львовяне.

В ответ Энергоатом пригласил детей в столицу, где на этой неделе пройдет награждение детей из Запорожчины, Хмельниччины, Ривненщины и Николаевщины – регионов АЭС – в рамках конкурса рисунков «С Надеждой к Победе!». Впрочем, не только экскурсией в главный офис Компании ограничится визит маленьких художников – в рамках содействия развитию естественных и инженерных наук и STEM-образования, школьники посетят Музей воды и Експериментаниум, где смогут ближе познакомиться с происхождением электроэнергии и узнать о ее физических свойствах.