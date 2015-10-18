Во время оказания помощи пострадавшим в крушении катера "Иволга" травмирован пограничник

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, высота волны во время крушения достигала 2-х метров.

"Благодаря совместным действиям и несмотря на погодные условия и высоту волны, в результате спасательной операции в общей сложности спасено 23 человека. Во время оказания помощи пострадавшим в сверхсложных погодных условиях, один из членов экипажа пограничного катера морской охраны получил травмы", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что 17 октября около 15:30 пограничный наряд отдела "Каролино Бугаз" нес службу на посту технического наблюдения, который обнаружил, что примерно в 1 км от берега потерпел крушение прогулочный катер "Иволга", который с пассажирами на борту, вышел из порта Белгород-Днестровский.

"Для проведения спасательных действий из порта базирования Бугаз сразу же вышел пограничный катер морской охраны "Калкан" Одесского отряда морской охраны", - рассказали в ведомстве.

О ЧП были сразу извещены областные и районные подразделения ГСЧС и МВД, органы местного самоуправления, а также вызвана скорая помощь. Кроме того, были проинформированы другие катера, которые находились неподалеку.

Акцентируется на том, что в соответствии со ст. 91 Кодекса торгового мореплавания Украины каждое судно обязано до выхода из морского порта получить на это разрешение капитана порта. Также в соответствии с постановлением Кабинета министров "О пограничном режиме", Правил пользования маломерными судами на водных объектах в Одесской области выпуск маломерных судов, других плавсредств за пределы 2 морских миль осуществляется в соответствии с конкретной инструкцией. В частности, после надлежащего оформления их администрацией причала, пристани или пункта базирования и заблаговременного, не позднее чем за час, информирования соответствующих подразделений Госпогранслужбы, в зоне ответственности которых будет осуществлен выход за пределы 2 морских миль.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море, в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, катер "Иволга", на борту которого было 36 человек, перевернулся. Погибло 14 человек.

Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как отметил глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, максимально это судно может взять на борт 12 пассажиров. По его мнению, причины трагедии – "преступная халатность, как капитана судна", так и имеет место вина контролирующих служб. По словам Саакашвили, пограничники знали, что на борту "Иволги" - 33 пассажира, но на информацию о явном перегрузе никто из представителей соответствующих ведомств не отреагировал.

Как отметил прокурор Одесской области Давид Саквалеридзе, капитан судна задержан.

Также устанавливается, почему соответствующие службы вовремя не открыли мост, что открыло бы доступ спасательному судну.

В связи с трагедией по распоряжению премьер-министра Украины Арсения Яценюка создана следственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Геннадий Зубко.

В Одесской области объявлен траур.