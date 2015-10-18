Обнародованы списки пострадавших и погибших в кораблекрушении под Затокой

Как сообщает Думская, дополнительную информацию о госпитализированных и погибших можно получить по телефону 04849-22184.

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Также издание публикует предварительный список погибших при крушении катера «Иволга».

1) Кандайров Владимир Сергеевич, 18.04.1976 г.р.;

2) Унтило Николай Михайлович, 27.02.1952 г.р.;

3) Руснак Александр Петрович, 10.12.1971 г.р.;

4) Пивак Олег Евгеньевич, 03.02.1961 г.р.;

5)Идомский Владимир Анатольевич, 1952 г.р.;

6) Ганенко Владимир Анатольевич, 20.11.1967 г.р.;

7)Поркорь Владимир Александрович, 1970 г.р.;

8)Грильберг Александр Дмитриевич, 21.07.1956 г.р.;

9)Пензин Павел Георгиевич, 1951 г.р.;

10) Десатов Владимир Александрович;

11) Муромец Алексей Владимирович, 15.04.1973 г.р.;

12) Чебан Виктор.

Напомним, в результате ЧП погибло 12 человек, двое пока считаются пропавшими. Еще 22 сумели спастись.