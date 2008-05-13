В Севастополе приказано вывесить государственные флаги и не снимать

В Севастополе с 1 июня на всех государственных учреждениях и заведениях - медицинских, учебных и тому подобное - будут вывешены по два флага: государственный флаг Украины и флаг города-героя Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель главы Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

По информации В.КАЗАРИНА, выдано соответствующее распоряжение главы Севастопольской городской государственной администрации, согласно с которым, установление отмеченных флагов есть „обязательным требованием функционирования всех органов власти и учреждений Севастополя”.