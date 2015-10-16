ВСУ планируют до конца года обеспечить все части бронетанковым вооружением

Об этом сообщил начальник Центрального бронетанкового управления ВООРУЖЕННЫХ сил украины Юрий Мельник, сообщает "5 канал".

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"Части обеспечиваются и решение начальника Генерального штаба, который четко поставил задачу – до конца года боевые части должны быть обеспечены бронетанковым вооружением на 100 процентов. Это задание будет выполнено", – заверил Мельник.

"У нас по программе есть закупка "Оплотов" в следующем уже году. Эта программа будет выполнена. Сейчас ведутся переговоры с заводом Малышева о возможности поставки этих танков для ВСУ", – добавил он.

Как сообщалось, "Укроборонпром" хочет до конца года поставить танки "Оплот" Таиланду.