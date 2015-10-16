ВСУ планируют до конца года обеспечить все части бронетанковым вооружением
Уже со следующего года для армии начнут закупать танки "Оплот".
Об этом сообщил начальник Центрального бронетанкового управления ВООРУЖЕННЫХ сил украины Юрий Мельник, сообщает "5 канал".
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"Части обеспечиваются и решение начальника Генерального штаба, который четко поставил задачу – до конца года боевые части должны быть обеспечены бронетанковым вооружением на 100 процентов. Это задание будет выполнено", – заверил Мельник.
"У нас по программе есть закупка "Оплотов" в следующем уже году. Эта программа будет выполнена. Сейчас ведутся переговоры с заводом Малышева о возможности поставки этих танков для ВСУ", – добавил он.
Как сообщалось, "Укроборонпром" хочет до конца года поставить танки "Оплот" Таиланду.