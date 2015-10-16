Погода на сегодня: пятница порадует сухим и солнечным днем
Дневная температура по всей стране выше +10.
Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Сегодня, 16 октября, по всей территории Украины будет ясно, возможна переменная облачность.
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В западных областях днем воздух прогреется до +11..+13, на Закарпатье до +16. Ночью будет прохладно, но заморозков не прогнозируют: 0..+5.
На севере и в центре днем также +11..+13, ночью прогнозируют -1..+1.
В южном регионе и Крыму метеорологи ожидают днем +11..+13, в Крыму до +15. Ночная температура снизится до -1..+2, на юге Одесской области и в Крыму до +6.
На востоке Украины столбик термометра днем поднимется до +10..+12, ночная температура составит около -1..+1.
Погода в Киеве будет ясной. Днем также +11..+13, ночью возможны заморозки до -1.