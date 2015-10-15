ЮНЕСКО приняла решение по Крыму относительно обеспечения прав человека - МИД Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, проект решения 14 октября письменно поддержали 26 из 28 членов ЕС (кроме Мальты и Хорватии), а также Канада, Норвегия, США, Турция, Швейцария и Япония.

Документ был представлен на рассмотрение Исполнительного совета председателем Меджлиса крымскотатарского народа, народным депутатом Украины Рефатом Чубаровым.

Как отметили в МИД, в ходе дискуссии в поддержку Украины выступили США и Швеция, которые оценили документ как конструктивный и направленный на конкретную деятельность по обеспечению на полуострове прав человека в сферах компетенции ЮНЕСКО.

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«Была выражена безоговорочная поддержка положений, на которых основывается позиция ООН по вопросу АРК, изложенная в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года. Кроме того, была обнародована совместная позиция Евросоюза по этому вопросу с высокой оценкой практического характера инициированного Украиной решения. Оппонентом выступила Россия с традиционными аргументами о недопустимости политизации деятельности ЮНЕСКО и вмешательства в дела суверенных государств. «Против» проголосовали 4 страны: РФ, Индия, КНР, Куба», - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что данное решение содержит ряд новых элементов, призванных обеспечить непосредственное привлечение ЮНЕСКО, включая конвенционные органами Организации, к мониторингу ситуации в АРК и Севастополе в рамках мандата ЮНЕСКО. Документ предусматривает продление сбора и анализа соответствующих данных из всех имеющихся источников, а также разработку, при содействии Генерального директора ЮНЕСКО, механизмов наблюдения за положением на полуострове. Принятое решение предусматривает также отчетность гендиректора на заседании 199-й сессии Исполнительного совета о проделанной работе и планируемой деятельности ЮНЕСКО по этому вопросу.

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Как сообщал УНИАН ранее, 17 сентября опубликован отчет Миссии по оценке ситуации в сфере прав человека в Крыму Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) и офиса Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств (ВКНМ) по итогам визита в Украину 6-18 июля 2015 г. на инициативное приглашение Правительства Украины.

В отчете отмечается о радикальном ухудшении прав и свобод крымскотатарского населения и украинцев, проживающих в оккупированном РФ Крыму.