КС начал рассмотрение дела по ограничению уровня материального обеспечения судей в отставке

В представлении ВСУ просит признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) ряд положений законов.

В представлении отмечается, что в статье 141 Закона № 2453 в редакции Закона № 213 устанавливаются «ограничения уровня материального обеспечения судей в отставке, чем допускается существенное нарушение конституционных гарантий независимости профессиональных судей». При этом отмечается, что действующая редакция статьи 141 Закона № 2453 не предусматривает право судьи в отставке на перерасчет ежемесячного денежного содержания в связи с изменением денежного содержания судьи.

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Кроме того, Верховный Суд отмечает, что «предписаниям пункта 5 раздела III «Заключительные положения» Закона № 213 и положениями статьи 141 Закона № 2453 фактически ликвидирован конституционно закрепленный институт отставки судьи, который служит гарантией независимости работающих судей и является составной частью его правового статуса как действующего судьи».

Необходимость обращения ВСУ обосновывает тем, что указанными положениями законов Украины неправомерно сужены гарантии независимости судей. При этом отмечается, что эти положения противоречат статьям 8, 21, 126 Конституции Украины.

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Как известно, третья коллегия судей Конституционного Суда определением от 3 сентября 2015 года открыла конституционное производство по этому делу.

На заседании 16 сентября 2015 года Конституционный Суд постановил провести рассмотрение дела в форме устного слушания с участием представителей субъекта права на конституционное представление, Верховной Рады, президента, Кабинета министров и с привлечением к участию в конституционном производстве по делу представителей Совета судей Украины.

Судья-докладчик по делу – Сергей Вдовиченко.