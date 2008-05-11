Путь Украины в ЕС лежит через Конституцию

Если Украина хочет приближаться к ЕС, то следует проводить конституционную реформу. На этом акцентировал вице-премьер министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ сегодня во время дебатов, посвященных празднованию Дня Европы в Украине.

Как передает Правительственный портал, во время этих дебатов обсуждался вопрос заключения нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС, вступления Украины во ВТО, миграционно-визовые аспекты отношений между Украиной и ЕС, и тому подобное.

«Если мы хотим приближаться к ЕС, то нам нужно проводить конституционную реформу», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

По его убеждению, чтобы Украина не стала отстойником для нелегальных мигрантов, «мы должны как можно быстрее интегрироваться к ЕС».

Кроме того, Г.НЕМЫРЯ отметил, что «нужно отказаться от тезиса: Украина в упадке - Европа процветает». «Нам следует ответить на вопрос, способна ли наша страна воспользоваться возможностями, которые открываются со вступлением 16 мая во ВТО и создание зоны свободной торговли с ЕС», – сказал вице-премьер во время публичной дискуссии.

Также в этих дебатах выразили свое мнение представители Министерства иностранных дел Украины, дипломатического корпуса и общественных организаций.