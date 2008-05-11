Тимошенко видит, как Украина творит европейское братство

Украина является полноправным участником процесса объединения в высшее сообщество и образования европейского братства, не теряя при этом своих преимуществ и славной неповторимости. На этом акцентировала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в своем приветствии по случаю празднования Дня Европы в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что Виктор Гюго больше, чем полтора столетия тому назад предусмотрел, что «все нации нашего континента объединятся в высшее сообщество и образуют европейское братство, не теряя при этом своих преимуществ и славной неповторимости». «Украина является полноправным участником этого процесса, ведь в свое время сделала выбор – сознательно избрала курс на утверждение демократических принципов, интеграцию к европейские структуры», – подчеркнула премьер-министр.

По ее словам, этот год стал «особенным в наших отношениях с Европейским Союзом: на будущей неделе Украина официально вступает во Всемирную торговую организацию, вступили в силу соглашение по миграционно-визовым вопросам, начались переговоры о создании углубленной зоны свободной торговли, которая станет важной составляющей нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС». «Она откроет для украинских товаров и услуг доступ на внутренний рынок Евросоюза. Впереди ожидает большая работа, которая требует от нас объединения усилий, политической воли и высокого профессионализма и ответственности», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО в своем приветствии.

Она выразила убеждение, что «наше государство и в дальнейшем будет работать в соответствии с ценностями и принципами, присущими ЕС, что должно гарантировать равные возможности и правовую защищенность для каждого гражданина».

«Знаю, что достичь этой цели и установить настоящий диалог между странами Европы, в которую входит и Украина, не возможно без народной дипломатии и тесных межчеловеческих контактов. Именно в эти дни украинцы действительно имеют возможность вместе с другими европейскими народами продемонстрировать свое единство в утверждении общих ценностей и увидеть новые перспективы развития объединенной Европы», - отметила премьер-министр и пожелала всем дружеского и теплого общения.