Киев празднует День Европы

Во время празднования Дня Европы в Киеве 11 мая в воздух будет запущено 5 тысяч воздушных шариков.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА Виктора ГОНЧАРУКА, об этом шла речь во время встречи мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с председателем представительства ЕК в Украине Иеном БОУГОМ.

В.ГОНЧАРУК проинформировал, что празднование в столице Украины начнется в 11 часов и будет продолжаться до 21.30. В частности, на Крещатике от бульвара Шевченко к ул. Городецкого будут размещены 60 палаток, где будет работать Европейский городок. С 18.30 на Майдане Незалежности, где будет установлена сцена, состоится официальное поздравление по случаю Дня Европы представителей Еврокомиссии и представителей украинской власти, а также праздничный концерт.

Именно во время исполнения гимнов Евросоюза и Украины будут запущены воздушные шарики.

Как сообщил И.БОУГ, в этом году День Европы в Киеве будет отмечаться в шестой раз, в этом году в праздновании примут участие 24 страны – члены Евросоюза, 3 страны – кандидаты и непосредственно Украины.

Он сообщил, что предусмотрены традиционные мероприятия празднования, как работа Еврогородка и рок-концерт, а также открытие отдельной палатки для работы представителей международных неправительственных организаций.

Также будут с представителями украинского общества общаться послы, политики, которые будут отвечать на любые вопросы.

Председатель представительства ЕК сообщил, что финансирование мероприятия будет проходить как всегда из разных источников, в частности, за счет средств от правительственных администраций, городских администраций, а также спонсоров.

Предусматривается, что в рок-концерте в этом году будут выступать, в частности, группа ВВ, а также литовская и итальянские группы.

И.БОУНГ также проинформировал, что празднование Дня Европы после 11 числа будет проходить также и в других регионах Украины в течение недели.