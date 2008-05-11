Винский: вы получаете дорогу второй категории, но с покрытием первой

В Черниговской области в отрасли транспорта в ближайшее время будут реализованы несколько проектов. Об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ во время пребывания в Чернигове в субботу .

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, нововведения будут касаться перестройки железнодорожного вокзала в областном центре.

«Мы сейчас работаем с бельгийской компанией относительно создания в Чернигове на базе железнодорожного и автобусного вокзалов логистического центра», - отметил министр.

Также И.ВИНСКИЙ отметил, что в Черниговской области значительное внимание уделяется улучшению автомобильных дорог.

Министр заверил, что до 1 июня завершится ремонт дороги Кипти-Бачевск. И.ВИНСКИЙ даже пригласил журналистов в день ее открытия проехать с ним по современной автомобильной дороге, которая не будет иметь ни одного железнодорожного переезда. «Вы получаете дорогу второй категории, но с покрытием первой категории», - заверил он.

По убеждению министра, современные автодороги должны строиться без железнодорожных переездов. И.ВИНСКИЙ сообщил, что до 2010 года в Украине построят 3 тысячи километров автомобильных дорог первой и второй категорий без железных переездов.

«Этот проект будет реализовываться в рамках подготовки к Евро-2012», - отметил министр транспорта и уточнил, что речь идет о направлениях Харьков-Днепропетровск и Киев-Львов.