Винский: вы получаете дорогу второй категории, но с покрытием первой
Министр побывал в Черниговской области
В Черниговской области в отрасли транспорта в ближайшее время будут реализованы несколько проектов. Об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ во время пребывания в Чернигове в субботу .
Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, нововведения будут касаться перестройки железнодорожного вокзала в областном центре.
«Мы сейчас работаем с бельгийской компанией относительно создания в Чернигове на базе железнодорожного и автобусного вокзалов логистического центра», - отметил министр.
Также И.ВИНСКИЙ отметил, что в Черниговской области значительное внимание уделяется улучшению автомобильных дорог.
Министр заверил, что до 1 июня завершится ремонт дороги Кипти-Бачевск. И.ВИНСКИЙ даже пригласил журналистов в день ее открытия проехать с ним по современной автомобильной дороге, которая не будет иметь ни одного железнодорожного переезда. «Вы получаете дорогу второй категории, но с покрытием первой категории», - заверил он.
По убеждению министра, современные автодороги должны строиться без железнодорожных переездов. И.ВИНСКИЙ сообщил, что до 2010 года в Украине построят 3 тысячи километров автомобильных дорог первой и второй категорий без железных переездов.
«Этот проект будет реализовываться в рамках подготовки к Евро-2012», - отметил министр транспорта и уточнил, что речь идет о направлениях Харьков-Днепропетровск и Киев-Львов.